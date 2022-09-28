Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Іванна поділилася новими кадрами з лікарні, куди доставили маленьку Елізабет.

Дівчина розповіла, що в лікарню вони потрапили, тому що у їхньої донечки три дні була висока температура. На третій день її вдалося остаточно збити, але в дитини почалися дуже сильні коліки.

"Її на ліжечку аж викручувало просто. Ми не могли дивитися на це, тому ми викликали швидку", — поділилася молода матуся.

Виявилося, що в дитини є проблеми зі шлунком та кишківником.

"Самолікуванням не займались!!! І вам не радимо. Ми були 24/7 з нашим лікарем. В лікарні нам взяли всі потрібні аналізи, назначили лікування. З аналізами вже все добре, ми ідемо на покращення, і маємо надію, що завтра ми додому. Я дякую кожному за підтримку, ви у нас найкращі", — розповіла обраниця Сасанчина.

Зараз маленькій Елізабет значно краще, вона навіть поспала.

"Перший сон пішов. Проснеться, тоді сходимо в аптеку, купимо систему, Елізу покапають. Приїде наш татко, підемо на вулицю погуляемо. Дуже приємна лікарка нам попалась, толкова жінка! Це дуже тішить", — додала Іванка.

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