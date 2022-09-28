Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала о состоянии их дочери, которую пришлось срочно госпитализировать.

На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Иванна поделилась новыми кадрами из больницы, куда доставили маленькую Элизабет.

Девушка рассказала, что в больницу они попали, потому что у их дочери три дня была высокая температура. На третий день ее удалось окончательно сбить, но у ребенка начались очень сильные колики.

"Ее на кроватке просто выкручивало. Мы не могли смотреть на это, поэтому мы вызвали скорую", - поделилась молодая мамочка.

Оказалось, что у ребенка есть проблемы с желудком и кишечником.

"Самолечением не занимались!!! И вам не советуем. Мы были 24/7 с нашим врачом. В больнице нам взяли все нужные анализы, назначили лечение. С анализами уже все хорошо, мы идем на улучшение, и надеемся, что завтра мы домой. Я благодарю каждого за поддержку, вы у нас лучшие", — рассказала избранница Сасанчина.

Сейчас маленький Элизабет гораздо лучше, она даже поспала.

"Первый сон пошел. Проснется, тогда сходим в аптеку, купим систему, Элизу покапают. Приедет наш папаша, пойдем на улицу погуляем. Очень приятная врач нам попалась, толковая женщина! Это очень радует", — добавила Иванка.

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