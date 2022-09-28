Як пише Politeka.net , Влад Яма - успішний український танцюрист і хореограф, який раніше судив проект "Україна має талант", а зараз "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Але відразу після 24 лютого Влад узяв дитину і дружину і полетів до США, де перебуває до цього дня. Лілія довгий час не виходила на зв'язок, але все ж таки зважилася знову вести блог. А цього разу у сторіс Інстаграм дружина Влада вирішила запитати у фанів питання.

"Якою інформацією ділиться у моєму блозі?", - Запитала Лілія.

"Чому чоловік не відправив вас із сином за кордон, а сам залишився захищати будинок?", - запитав фанат.

"По-перше. Я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного, у всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Вдячна чоловікові за те, що ми зараз у безпеці. . Ми теж допомагає на своєму фронті", - написала Лілія.

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