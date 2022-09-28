Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор розмістив смішну відеонарізку, до якої увійшли всілякі його курйозні ситуації та обмовки, які зазвичай не входять до фінальної версії кулінарних відео.
"От ви думаєте, що я в житті теж усіх на балкони відправляю, а насправді люблю в різних шкарпетках зустрічати команду і облизувати всі ложки 😁 Подивіться самі, бо вже не знаю, куди ці смішні дублі дівати) Хоч вас насмішу)", — зізнається Хіменес-Браво.
Шанувальники "Мастер Шефа" в коментарях оцінили кумедні кадри та просять частіше ділитися подібним:
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"Завжди самі цікаві моменти за кадром 😍",
"Мама в дитинстві говорила не облизуй товкачку, бо лиса будеш, та хто ії слухав, це так смачно було.😂";
"Дуже цікаво і смішно😂 Спостерігати за вами, ніби поруч із вами за кулісами👏🔥";
"Ви на них справжній. І це круто. Ви не смішний,ви веселий.😉";
"Ви величезний молодець. І ще ви є патріотом нашої України";
"Всі самі смішні дублі в студію!!! Тобто нам до перегляду!!!🔥".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.