Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", насмішив новим відео.

Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор розмістив смішну відеонарізку, до якої увійшли всілякі його курйозні ситуації та обмовки, які зазвичай не входять до фінальної версії кулінарних відео.

"От ви думаєте, що я в житті теж усіх на балкони відправляю, а насправді люблю в різних шкарпетках зустрічати команду і облизувати всі ложки 😁 Подивіться самі, бо вже не знаю, куди ці смішні дублі дівати) Хоч вас насмішу)", — зізнається Хіменес-Браво.

Шанувальники "Мастер Шефа" в коментарях оцінили кумедні кадри та просять частіше ділитися подібним:

"Завжди самі цікаві моменти за кадром 😍",

"Мама в дитинстві говорила не облизуй товкачку, бо лиса будеш, та хто ії слухав, це так смачно було.😂";

"Дуже цікаво і смішно😂 Спостерігати за вами, ніби поруч із вами за кулісами👏🔥";

"Ви на них справжній. І це круто. Ви не смішний,ви веселий.😉";

"Ви величезний молодець. І ще ви є патріотом нашої України";

"Всі самі смішні дублі в студію!!! Тобто нам до перегляду!!!🔥".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.