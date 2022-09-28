Телеведуча Маша Єфросиніна не так часто розповідає про своє життя в Інстаграмі або коментує образи, які приміряє для своїх зйомок. Нещодавно вона записала кілька роликів, засвітивши схудлу постать у зухвалому вигляді.
Розкішна сукня з блискітками та яскравий макіяж привернули ще більше уваги, що одразу помітили у мережі. На цей раз фанати почали писати Марії про те, як сильно вона схудла, тому їй довелося відреагувати не без іронії:
«Не лише ви переживаєте, що я схудла, а й шеф-кухарі, які приїхали сьогодні готувати українські страви на благодійний вечір! Тому прямо в гримерку принесли мені цей наполеон із варенням із шишок» - зізналася Марія.
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Причому раніше в інтерв'ю телеведуча засмучено сказала, що її навіть чоловік міркує таке схуднення і каже, що має шкіру та кістки.
Ведуча постійно розповідає, як підтримує свою країну, знімає інтерв'ю з колегами та ділиться корисною інформацією. Займається також Єфросиніна своїм фондом допомоги постраждалим громадянам і всіляко доводить, що вона зайнята більшу частину часу справою і взагалі вона не має часу на розваги.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.