Телеведуча Маша Єфросиніна не так часто розповідає про своє життя в Інстаграмі або коментує образи, які приміряє для своїх зйомок. Нещодавно вона записала кілька роликів, засвітивши схудлу постать у зухвалому вигляді.

Розкішна сукня з блискітками та яскравий макіяж привернули ще більше уваги, що одразу помітили у мережі. На цей раз фанати почали писати Марії про те, як сильно вона схудла, тому їй довелося відреагувати не без іронії:

«Не лише ви переживаєте, що я схудла, а й шеф-кухарі, які приїхали сьогодні готувати українські страви на благодійний вечір! Тому прямо в гримерку принесли мені цей наполеон із варенням із шишок» - зізналася Марія.

Причому раніше в інтерв'ю телеведуча засмучено сказала, що її навіть чоловік міркує таке схуднення і каже, що має шкіру та кістки.

Ведуча постійно розповідає, як підтримує свою країну, знімає інтерв'ю з колегами та ділиться корисною інформацією. Займається також Єфросиніна своїм фондом допомоги постраждалим громадянам і всіляко доводить, що вона зайнята більшу частину часу справою і взагалі вона не має часу на розваги.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.