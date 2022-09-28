53-річна Дженніфер Лопес вирішила відсвяткувати несподіваний ювілей - 20 років з моменту виходу її культової пісні, яка свого часу наробила багато галасу серед колег та шанувальників. Випущено сингл та кліп були восени 2002 року. Пісню хоч і критикували, але вона стала хітом та візитною карткою зірки, сама композиція була написана у стилі R&B та хіп-хопу.

У ній розповідається про те, що, незважаючи на гроші та діаманти, які тепер є у Лопес, вона все те ж звичайне дівчисько з району і не забула про це і пам'ятає своє коріння. У ролику Лопес знявся її тодішній бойфренд Аффек.

Під час зйомок за парою також полювали фотографи: «Наголошуємо 20 років #JennyFromTheBlock ✨ #ThisIsMeThen #Throwback» - пише Лопес.

«Як вино крізь роки ❤️; Такий знаковий образ 🔥; Будь такий же гарний; мені дуже подобається такий її вигляд, як у минулому; дуже такого давно не було, скоріше б ще; потрібне продовження в її 50; вона любила бунтувати», - відповідають у мережі.

Також виконавиця розповіла докладніше про кілька методів догляду за шкірою та заговорила про боротьбу із віковими змінами.

«Латиноамериканці круті, креативні, сильні, красиві та заповзятливі 💪 Ми так пишаємося нашим безмежним засновником @JLo» - похвалилася також Лопес у новому ролику.

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