53-летняя Дженнифер Лопес решила отпраздновать неожиданный юбилей - 20 лет с момента выхода ее культовой песни, которая в свое время наделала много шума среди коллег и поклонников. Выпущен сингл и клип были осенью 2002 года. Песню хоть и критиковали, но она стали хитом и визитной карточкой звезды, сама композиция была написана в стиле R&B и хип-хопа.

В ней рассказывается о том, что, несмотря на деньги и бриллианты, которые теперь есть у Лопес, она все та же обычная девчонка с района и не забыла об этом и помнит свои корни. В ролике Лопес снялся ее тогдашний бойфренд Аффек.

Во время съемок за парой также охотились фотографы: «Отмечаем 20 лет #JennyFromTheBlock ✨ #ThisIsMeThen #Throwback» - пишет Лопес.

«Как вино сквозь года ❤️; Такой знаковый образ🔥;Будь такой же хорошей; мне очень нравится такой ее вид, как в прошлом; очень такого давно не было, скорей бы еще; нужно продолжение в ее 50; она любила бунтовать», - отвечают в сети.

Также исполнительница рассказала подробнее о нескольких методах ухода за кожей и заговорила о борьбе с возрастными изменениями.

«Латиноамериканцы крутые, креативные, сильные, красивые и предприимчивые 💪 Мы так гордимся нашим безграничным основателем @JLo» - похвасталась также Лопес в новом ролике.

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