Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", зараз відпочиває у Греції та почала активно розповідати про своє життя в Інстаграм. Співачка вперше за сім місяців дозволила собі вирушити на відпочинок, тому все частіше розповідає про щось нове.

Після яскравих та пейзажних фото на узбережжі та біля маленьких магазинчиків усіляких сувенірів, Злата вирішила усамітнитися.

«Компанія незмінна! Читаю книгу та захоплююсь! Це дар і тягар одночасно нести таку шалену відповідальність. Але все ж таки, королевами народжуються! І я зараз не про титул» – висловилася Злата.

«Відчуття паралельної реальності… Десь у іншому всесвіті світить сонце. Люди посміхаються, гуляють та насолоджуються життям. У цей момент я відчуваю себе чужою!

Тривожність теж є, це постійне тло, розумієте? Але я вчуся із цим жити. Навіть коли ми переможемо та безпека прийде до України – цей стан тривожності продовжиться. І тут у мене є думки глибокі, поділюся з часом» - висловилася Злата.

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