Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", сейчас отдыхает в Греции и начала активно рассказывать о своей жизни в Инстаграм. Певица впервые за семь месяцев позволила себе отправиться на отдых, поэтому все чаще рассказывает о чем-то новом.

После ярких и пейзажных фото на побережье и возле маленьких магазинчиков всяких сувениров, Злата решила уединиться.

«Компания неизменна! Читаю книгу и восхищаюсь! Это дар и бремя одновременно нести такую бешенную ответственность. Но все же, королевами рождаются! И я сейчас не про титул» - высказалась Злата.

«Ощущение параллельной реальности… Где-то в другой вселенной светит солнце. Люди улыбаются, гуляют и наслаждаются жизнью. В этот момент я ощущаю себя чужой!

Тревожность тоже присутствует, это постоянный фон, понимаете? Но я учусь с этим жить. Даже когда мы победим и безопасность придет к Украине – это состояние тревожности продолжится. И тут у меня есть мысли глубокие, поделюсь со временем» - высказалась Злата.

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