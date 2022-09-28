На своїй сторінці в Instagram телеведучий розмістив довгий пост, в якому жорстко висловився про російську мобілізацію.

"Спостерігаю в Харківській області наслідки так званого «планового перегрупування» військ рф. Підбиті Z-танки вже не вважаю - надто їх багато. Промовчу про кількість тіл росіян. А скажу про те, що вже багато полонених росіян відкрито кажуть: армія і влада Росії кинули своїх, кинули на забій. І ріс солдати реально раді полону. Піст якраз про це. Хто з Росії підписаний і читає через vpn - передайте мобілізованим ", - пише Комаров.

Дмитро дав чітку інструкцію – як росіянину зберегти життя, якщо не вдалося відкосити, відкупитись чи втекти за кордон. Так, єдиним шансом гарантовано залишитися живим є добровільна здача в полон.

"Велика кількість російських полонених в Україні щасливі, що живі, в теплі та нагодовані, а не розкладаються на полях. Повторюся, це ЄДИНИЙ варіант, який на 100% гарантує життя. Україна дає шанс. Спеціально для цього працює державний проект – єдиний центр прийому звернень військовослужбовців рф зі здачі в полон «Хочу жити». Хочете? Зв'язуєтесь, конфіденційно обговорюєте процедуру здачі в полон. Після успішної мирної здачі отримуєте триразове харчування, медобслуговування, юридичний супровід з боку міжнародних організацій, регулярний зв'язок з рідними, пріоритетну можливість обміну", — пояснює ведучий.

Комаров також додав, що росіяни, які добровільно здалися в полон, будуть оформлені за документами, як ті, хто потрапить в полон у бою. Це автоматично скасовує статтю, за якою їм загрожує 10 років в'язниці, і зберігає після повернення до рф всі пільги та виплати, захищає від переслідування.

"Росіяни, не повторюйте помилки 57 000+ загиблих і десятків тисяч покалічених. А краще взагалі не їдьте в Україну. Беріть приклад із громадян Дагестану, які почали масово, сміливо боротися з кремлем", - наголосив Дмитро.

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