На своїй сторінці в Instagram телеведучий розмістив довгий пост, у якому привітав українців із Днем Незалежності та розповів, чим займався останніми днями.

"Сьогодні особливий День Незалежності – найскладніший час для України за всю історію, коли країні, як ніколи, потрібна допомога кожного з нас, щоб разом наближати перемогу. Сьогодні весь світ захоплюється унікальною особливістю українців – об'єднуватися, перетворюючись на єдиний організм. Разом ми стаємо непереможними. Наша сила – у нашій єдності", - написав Комаров.

Зірка "Світ навиворіт" із друзями вчора спеціально до Дня Незалежності доставили з Латвії партію машин для ЗСУ – понад 20 пікапів, джипи, мікроавтобус. Телеведучий зізнався, що дуже переживав, коли вся ця партія вже стояла в Європі та «підтискали терміни».

"Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність – на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати найскладнішу логістику та за кілька днів доставити всю колону. Купівля цих машин – теж приклад єдності. Я продав своє авто на аукціоні за мільйон гривень і збирався купувати пікапи. Розповів про це своєму куму Сергію, і він відразу ж сказав, що хоче додати гроші і також бере участь", - поділився Дмитро.

Комаров також розповів, що особисто для нього незалежність – це свобода.

"Свобода дій, думок, бажань. Можливість вільно мріяти, самостійно визначаючи, яким буде твоє майбутнє. Незалежність – коли в тебе немає бар'єрів, обмежень та заборон. Ти вільний, коли незалежний, і незалежний, коли вільний. Тільки незалежна людина може дозволити собі не брехати, не підлаштовуватися під обставини, а бути самим собою. Тільки незалежні люди завжди перемагають. Пишаюся, що я українець. Пишаюся, що живу в Україні", - додав ведучий.

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