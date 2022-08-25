Популярна українська модель та телеведуча Олександра Кучеренка, яка є дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова з "Світ навиворіт", поділилася у своєму Instagram чарівним фото. Свою посаду знаменитість приурочила до Дня Незалежності України та поділилася своїми потаємними мріями про майбутнє.

Як видно, на новій фотографії Саша зображена посеред Києва у розкішному образі. Перед камерою вона з'явилася у білому вбранні з цікавим візерунком, у якому присутні національні мотиви. При цьому вона тримає в руці букетик червоних маків. Волосся моделі недбало укладено, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою та мила посмішка.

У підписі до публікації Кучеренко написала: "Єдина у світі, найрідніша, найкрасивіша, найкраща. Україна. З Днем Незалежності! Зі святом кожного українця! Незалежність - це про цінності, відповідальність, свободу. Про відчуття самоповаги. Про можливість бути тим, ким ти є насправді, чесним із собою в кожному слові і рішенні. Про право на життя у рідній та вільній країні з мирним небом. І це ніхто не може у нас забрати. Я пишаюся тим, що я - українка. І більше за все мрію про щасливе, квітуче, прекрасне майбутнє України".

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