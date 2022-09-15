Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український тревел-блогер, який веде проект "Світ навиворіт". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А зараз Дмитро перебуває у Балаклії, яку нещодавно звільнили від росіян. Зірка вирішив записати відео для Інстаграм, де показав протипіхотну міну "пелюстка".
"Важливо!!! Підступне дистанційне мінування "пелюстками" за допомогою ракет. Передайте всім друзям та знайомим у деокупованих населених пунктах. Такі міни взагалі не помітні, особливо у траві. Особливо стежте за дітьми!!!", - написав Комаров, попереджаючи українців. про небезпеку.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Бережіть себе, Дмитре", "Дімо, бережи себе", "Спасибі Дмитро. Слава Україні", "Які вони ж таргани", "Молодець Дімо, добру справу робиш", "Це російський світ прийшов нас звільняти", "Дмитро, поваги до Вас немає межі".
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