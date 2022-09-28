На своей странице в Instagram телеведущий разместил длинный пост, в котором жестко высказался о российской мобилизации.

"Наблюдаю в Харьковской области последствия так называемой «плановой перегруппировки» войск рф. Подбитые Z-танки уже не считаю - слишком их много. Промолчу про количество тел россиян. А скажу о том, что уже многие пленные россияне открыто говорят: армия и власть рф кинули своих, бросили на убой. И рос солдаты реально рады плену. Пост как раз об этом. Кто из рф подписан и читает через vpn – передайте мобилизированным", — пишет Комаров.

Дмитрий дал четкую инструкцию – как россиянину сохранить жизнь, если не получилось откосить, откупиться или сбежать за границу. Так, единственным шансом гарантированно остаться в живых является добровольная сдача в плен.

"Огромное количество российских пленных в Украине счастливы, что живы, в тепле и накормлены, а не разлагаются на полях. Повторюсь, это ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант, который на 100% гарантирует жизнь. Украина дает шанс. Специально для этого работает государственный проект - единый центр приема обращений военнослужащих рф по сдаче в плен «Хочу жить». Хотите? Связываетесь, конфиденциально обсуждаете процедуру сдачи в плен. После успешной мирной сдачи получаете трехразовое питание, медобслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций, регулярную связь с родными, приоритетную возможность обмена", — объясняет ведущий.

Комаров также добавил, что добровольно сдавшиеся в плен россияне будут оформлены по документам, как попавшие в плен в бою. Это автоматически отменяет статью, по которой им грозит 10 лет тюрьмы, и сохраняет после возвращения в рф все льготы и выплаты, защищает от преследования.

"Россияне, не повторяйте ошибки 57 000+ погибших и десятков тысяч покалеченных. А лучше вообще не едьте в Украину. Берите пример с граждан Дагестана, которые начали масссово, смело сражаться с кремлем", — подчеркнул Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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