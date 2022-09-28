Зірка травел-шоу "Орел і Решка" також наголосив, що результати псевдореферендумів викликають лише сміх.

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий Андрій Бєдняков, який незабаром стане батьком вдруге, висміяв результати псевдореферендумів окупантів, які вони самі намалювали. Пропагандисти вже почали показувати перші "результати", які розмішили зірку травел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков.

Є зафіксовані часті випадки примусового голосування за померлих близьких. А якщо люди відмовлялися голосувати, то окупанти самі ставили галочку. Крім того, багато хто складав просто порожні бланки. Фото-доказ показав Андрій Бєдняков.

Зірка травел-шоу "Орел і Решка" також наголосив, що результати псевдореферендумів викликають лише сміх. Шоумен із сарказмом прокоментував, чому росія не намалювала ще більших цифр.

"А чому не 102 відсотки!? Ще: населення Запорізької області - 1,638 млн", - зазначив Андрій Бєдняков і додав смайлик у вигляді клоуна, натякаючи на "цирк" всієї цієї дії.

Варто зазначити, що російські пропагандисти опублікували сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти заявляють, що "підтримка" входження до складу росії набрала від 87 до 99% голосів.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.