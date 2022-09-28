Звезда травел-шоу "Орел и Решка" также отметил, что результаты псевдореферендумов вызывают только смех.

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Андрей Бедняков, который скоро станет отцом во второй раз, высмеял результаты псевдореферендумов оккупантов, которые они сами нарисовали. Пропагандисты уже начали показывать первые "результаты", которые расмешили звезду травел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков.

Есть зафиксированные нередкие случаи принудительного голосования за умерших близких. А если люди отказывались голосовать, то оккупанты сами ставили галочку. Кроме того, многие сдавали просто пустые бланки. Фото-доказательство показал Андрей Бедняков.

Звезда травел-шоу "Орел и Решка" также отметил, что результаты псевдореферендумов вызывают только смех. Шоумен с сарказмом прокомментировал, почему россия не нарисовала еще большие цифры.

"А почему не 102 процента!? Еще: население Запорожской области — 1,638 млн", — отметил Андрей Бедняков и добавил смайлик в виде клоуна, намекая на "цирк" всего этого действия.

Стоит отметить, что российские пропагандисты опубликовали сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты заявляют, что "поддержка" вхождения в состав россии набрала от 87 до 99% голосов.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.