Популярний український співак Макс Барських після серйозних змін у житті та низки скандалів похвалився новим досягненням.

Напередодні артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику.

Барських, який раніше нібито приєднався до ЗСУ, нарвався на критику, бо швидко забув про війну в Україні. Так, після презентації нової пісні, що отримала назву I Feel Good, та вульгарного кліпу на неї на Макса обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше співак також оскандалився підтримкою Вірменії, яка є союзником путіна, у конфлікті з Азербайджаном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських повідомив, що його англомовна пісня з українським приспівом Don't F*ck With Ukraine потрапила до плей-листу популярного стрімінгового сервісу.

"Трек Don't F*ck With Ukraine відкриває оновлений плей-лист від Spotify - New Music Friday. Дякую за підтримку!", - поділився своєю радістю Макс.

Шанувальники в коментарях оцінили трек, але висловили обурення через мати в пісні: " А можна зробити без матюків - щоб я могла слухати? Please 🙏", "Мелодія хороша! Але ж матюки 😄 Ну Макс!!! 😄 Ти ж головний лірик країни!!! 😌 Та нерви зараз не витримують у всіх! Тому актуально!👌👏".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.