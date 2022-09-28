Напередодні артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику.
Барських, який раніше нібито приєднався до ЗСУ, нарвався на критику, бо швидко забув про війну в Україні. Так, після презентації нової пісні, що отримала назву I Feel Good, та вульгарного кліпу на неї на Макса обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше співак також оскандалився підтримкою Вірменії, яка є союзником путіна, у конфлікті з Азербайджаном.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських повідомив, що його англомовна пісня з українським приспівом Don't F*ck With Ukraine потрапила до плей-листу популярного стрімінгового сервісу.
"Трек Don't F*ck With Ukraine відкриває оновлений плей-лист від Spotify - New Music Friday. Дякую за підтримку!", - поділився своєю радістю Макс.
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Шанувальники в коментарях оцінили трек, але висловили обурення через мати в пісні: " А можна зробити без матюків - щоб я могла слухати? Please 🙏", "Мелодія хороша! Але ж матюки 😄 Ну Макс!!! 😄 Ти ж головний лірик країни!!! 😌 Та нерви зараз не витримують у всіх! Тому актуально!👌👏".
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.