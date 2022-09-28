Накануне артист заявил, что теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку.

Барских, который ранее якобы присоединился к ВСУ, нарвался на критику, потому что быстро забыл о войне в Украине. Так, после презентации новой песни, получившей название I Feel Good, и вульгарного клипа на нее на Макса обрушился шквал негативных комментариев. Позже певец также оскандалился поддержкой Армении, которая является союзником путина, в конфликте с Азербайджаном.

На этот раз на своей странице в Instagram Барских сообщил, что его англоязычная песня с украинским припевом Don't F*ck With Ukraine попала в плей-лист популярного стримингового сервиса.

"Трек Don't F*ck With Ukraine открывает обновленный плей-лист от Spotify – New Music Friday. Спасибо за поддержку!", — поделился своей радостью Макс.

Поклонники в комментариях оценили трек, но высказали возмущение из-за матов в песне: "А можно сделать без мата - чоб я могла слушать? Please 🙏", "Мелодия хороша! Но ведь мат 😄 Ну Макс!!! 😄 Ты же главный лирик страны!!! 😌 Но нервы сейчас не выдерживают у всех! Потому актуально!👌👏".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.