Накануне артист заявил, что теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку.
Барских, который ранее якобы присоединился к ВСУ, нарвался на критику, потому что быстро забыл о войне в Украине. Так, после презентации новой песни, получившей название I Feel Good, и вульгарного клипа на нее на Макса обрушился шквал негативных комментариев. Позже певец также оскандалился поддержкой Армении, которая является союзником путина, в конфликте с Азербайджаном.
На этот раз на своей странице в Instagram Барских сообщил, что его англоязычная песня с украинским припевом Don't F*ck With Ukraine попала в плей-лист популярного стримингового сервиса.
"Трек Don't F*ck With Ukraine открывает обновленный плей-лист от Spotify – New Music Friday. Спасибо за поддержку!", — поделился своей радостью Макс.
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Поклонники в комментариях оценили трек, но высказали возмущение из-за матов в песне: "А можно сделать без мата - чоб я могла слушать? Please 🙏", "Мелодия хороша! Но ведь мат 😄 Ну Макс!!! 😄 Ты же главный лирик страны!!! 😌 Но нервы сейчас не выдерживают у всех! Потому актуально!👌👏".
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.