Популярний український виконавець, шоумен і комік Володимир Дантес, який на початку війни розлучився з дружиною Надією Дорофєєвою та закрутив роман із колишньою дружиною свого найкращого друга Дашею Кацуріною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у мікроблозі свою фотосесію у вбраннях відомого бренду, з якими вони створили незвичайну колаборацію.

На нових фотографіях Володимир зображений на вокзалі серед поїздів. Він з'явився в образі біженця, який спішно збирав сумки і втік із дому на вокзал. Відповідно, на ньому одяг із його модної колаборації з брендом.

У підписі до публікації Дантес детальніше розповів про цей проект: "Як продовження пісні «not a refugee», ми презентуємо спільний проєкт, щоб підтримати всіх, хто вимушено покинув домівки, але з нетерпінням чекає повернення додому. До капсули символічно увійшли худі та футболки — речі, які 24 лютого ми взяли на 2-3 дні та провели в них перші місяці війни. Спереду на речах принт "haven’t been home for __ days", тож кожен матиме можливість написати кількість днів, а на спині завжди актуальне — "coming back soon". Частину прибутку від продажів ми передамо у добровольчий будівельний батальйон, який займається відновленням будинків в Харківській області".

Нагадаємо, "Ви такі милі": Джамала в залаштунках польських "Танців із зірками" вчить свого партнера співати українською.

Як повідомляла Politeka, "Сумувала за цими відчуттями": Шоптенко з "Танців зі зірками" похвалилася стильною обновкою.

Також Politeka писала, що "Осіння нудьга": Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як бореться з апатією та втомою.