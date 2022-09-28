Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни активно гастролювала з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедним відео зі своїм партнером з паркету.

Як відомо, зараз Джамала бере участь у польських "Танцях із зірками", і виступає у парі з хореографом-поляком Яцеком Єшке. Так, у новому відео українська виконавиця показала, як вчить співати українською мовою свого партнера з танців, мабуть, десь у закулісних зйомках. У короткому ролику співачка та хореограф розучують одну фразу з пісні "Коли закінчаться війни".

Варто зазначити, що минулого п'ятого ефіру Джамала і Яцек Єшке виконали пристрасне танго, яке справило справжній фурор. Судді польської адаптації проекту оцінили їхній танець у найвищий бал.

У підписі до публікації Джамала написала: "Навчаю @jacekjeschke like a pro. #КолиЗакінчитьсяВійни". А шанувальники відразу почали комутувати нове відео на сторінці зірки: "Такі милі", "Така класна", "Правильно, нехай і йому буде важко-важко", "Вау, @jacekjeschke, ми повинні створити нову версію пісні!", "Ну не знаю, мій чоловік би приревнував, не знаю, як ваш.

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