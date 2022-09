Популярный украинский исполнитель, шоумен и комик Владимир Дантес, который в начале войны развелся с женой Надей Дорофеевой и закрутил роман с бывшей женой своего лучшего друга Дашей Кацуриной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в микроблоге свою фотосессию в нарядах известного бренда, с которыми они создали необычную коллаборацию.

На новых фотографиях Владимир запечатлен на вокзале среди поездов. Он предстал в образе беженца, который спешно собирал сумки и бежал из дома на вокзал. Соответственно, на нем одежда из его модной коллаборации с брендом.

В подписи к публикации Дантес подробнее рассказал об этом проекте: "Как продолжение песни "not a refugee", мы презентуем общий проект, чтобы поддержать всех, кто вынужденно покинул дом, но с нетерпением ждет возвращения домой. В капсулу символически вошли худи и футболки – вещи, которые 24 февраля мы взяли на 2-3 дня и провели в них первые месяцы войны. Спереди на вещах принт "haven't been home for __ days", поэтому у каждого будет возможность написать количество дней, а на спине всегда актуально – "coming back soon". Часть прибыли от продаж мы передадим в добровольческий строительный батальон, который занимается восстановлением пострадавших от войны домов в Харьковской области".

