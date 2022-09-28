Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців зі зірками" Олена Шоптенко, яка під час війни поїхала жити в Австрію і спочатку стала дуже рідко публікувати нові пости у своєму мікроблозі в Instagram, знову з'явилася і все частіше тішить своїх фоловерів.

Так, цього разу Олена поділилася кадрами з розпакування та похвалилася обновками вже на прогулянці. Як виявилося, зірка замовила собі нове взуття, причому її вибір припав на український бренд. За словами хореографа, вона вже в перший вихід отримала компліменти від незнайомих людей, які ще й питали про те, де купила ці лофери.

Так, у першій сторіс Шоптенко показала, як дбайливо розгортає упаковку зі стильними коричневими лоферами. "Сьогодні в мене відбулося справжнє дівоче розпакування. Сумувала за цими відчуттями", - підписала артистка.

На другий сторіс Олена показала, як взула нові лофери і вирушила на прогулянку. На кадрах вона виглядає стильно, модно та щасливо, мабуть, її дуже порадувала така покупка. "У мене вже двоє людей запитали взуття. І я завжди з гордістю відповідаю, що на мені українські бренди", - підписала сторіс Шоптенко.

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