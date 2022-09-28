Популярна українська фітнес-тренер та експерт програми "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка виховує двох дітей від спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу експерт зі здорового харчування поділилася витонченим фото та зізналася, як бореться з осінньою нудьгою.

На новій фотографії Марина знята у студії професійної зйомки, вона знята у м'якому світлі. Перед камерою зірка з'явилася у тонкій темній водолазці, в яку ніби закутується руками. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі елегантний макіяж, вона натхненно дивиться кудись вгору.

У підписі до публікації Боржемська поділилася: "Осіння нудьга - таке знайоме відчуття для кожного з нас. Організм так складно перелаштовується після сонячного літа на осінній період часу та ще й через війну у нашій країні цей стан ще більше нас розбиває та пригнічує. Кожен відчуває потребу у теплих проміннях сонця та гарних новинах з лінії фронту. Зранку ти прокидаєшся з відчуттям втоми, внутрішньої хандри та аппатії. Наче встав і вже втомився від того, що прокинувся. Хочеш зануритися у теплу постіль, продовжуючи переглядати солодкі сни. Але ж все одно потрібно брати себе в руки та розпочинати свій день. Коли я лінуюсь, мені допомагає думка, про ЗСУ у яких немає можливості навіть і думати про лінощі, вони знають що якщо не вони, то хто захистить наш затишний сон та звільнить землі від агресора" .

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