Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук часто показує в Інстаграм кадриз з особистого життя, хвалиться тренуваннями та говорить про своїх синів. Цього разу Саліванчук згадала про зйомки зі своєю колегою із Жіночого кварталу.
Разом з Іриною Сопонару артистка відзначилася на гуморних зйомках, а їх тримаючі образи фанати згадують досі і навіть жартують про це:
Ірене, тут наші фанати нам роблять кліпи. Пам'ятаєш нашу гарячу ніч? – пише Саліванчук.
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Подобається Ганні також розповідати про свої будні та походи до салону краси чи танцювального залу. З недавніх пір зірка почала знову ходити на заняття та вирішила відновити свою форму.
Не забуває Саліванчук про схуднення, бажаючи скинути 5 кг, тому намагатиметься старанніше:
"Я знову на танцполі!" – поділилася Ганна під кадрами.
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