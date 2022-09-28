Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм кадрыз из личной жизни, хвастается тренировками и говорит о своих сыновьях. В этот раз Саливанчук вспомнила о съемках со своей коллегой из Женского квартала.
Вместе с Ириной Сопонару артистка отличилась на юморных съемках, а их держкие образы фанаты вспоминают до сих пор и даже шутят об этом:
Ирен, тут наши фанаты нам делают клипы. Помнишь нашу горячую ночь?» - пишет Саливанчук.
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Нравится Анне также рассказывать о своих буднях и походах в салон красоты или танцевальный зал. С недавних пор звезда начала снова ходить на занятия и решила восстановить свою форму.
Не забывает Саливанчук о похудении, желая сбросить 5 кг, поэтому заниматься старается усерднее:
"Я снова на танцполе!" - поделилась Анна под кадрами.
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Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
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