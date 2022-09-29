Популярна українська виконавиця, екс-солістка "Час та Скло" Надя Дорофєєва похвалилася емоціями після нових зйомок.

Напередодні тренер шоу "Голос країни" DOROFEEVA розповіла, що знову працюватиме із колегами у рамках зйомок для продовження сезону пісенного проекту. Для цього довелося спробувати, але продюсер шоу Завадюк підтримав ідею продовжити роботу з колегами.

Після чергових зйомок Надя вирішила поділитись емоціями та показала кілька насичених моментів, що їй запам'яталися.

"Дякую! Не очікувала, що сьогодні буде так потужно і так багато емоцій" - заявила Дорофєєва під новими кадрами.

Також на своїй сторінці в Instagram Дорофєєва вирішила показати ще більше своїх дитячих фото, підібравши по кадру на кожну пісню з нової платівки.

"Гаркнути до кінця😂😂😂Дякую всім, хто слухає та підтримує мій альбом! Напишіть у коментах свою улюблену пісню з мого альбому🤍", - звернулася Надя до шанувальників.

Загалом до альбому увійшли 7 треків, зокрема дует з Артемом Пивоваровим на текст Тараса Шевченка «Думі», кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Люди як кораблі», українська адаптація разносветная хіта.

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