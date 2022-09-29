Популярная украинская исполнительница, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась эмоциями после новых съемок.

Накануне тренер шоу "Голос країни" DOROFEEVA рассказала, что снова будет работать с коллегами в рамках съемок для продолжения сезона песенного проекта. Для этого пришлось постараться, но продюсер шоу Завадюк поддержал идею продлить работу с коллегами.

После очередный съемок Надя решила поделиться эмоциями и показала несколько насыщенных моментов, что ей запомнились.

"Спасибо! Не ожидала, что сегодня будет так мощно и так много эмоций" - заявила Дорофеева под новыми кадрами.

Также на своей странице в Instagram Дорофеева решила показать еще больше своих детских фото, подобрав по кадру на каждую песню из новой пластинки.

"Листать до конца😂😂😂Благодарю всех, кто слушает и поддерживает мой альбом! Напишите в комментах свою любимую песню из моего альбома🤍", - обратилась Надя к поклонникам.

Всего в альбом вошли 7 треков, в частности дуэт с Артемом Пивоваровым на текст Тараса Шевченко «Думи», кавер на песню Кузьмы Скрябина «Люди як кораблі», украинская адаптация хита raznotsvetnaya.

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