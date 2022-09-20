Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны мощно поддерживает Украину на международной арене и даже начала принимать участие в польских "Танцах со звездами", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала свое новое выступление на паркете танцевального шоу в Польше.

Так, в новом эфире "Танцев со звездами" Джамала и ее партнер Яцек Ешке исполнили Пасодобль. И хотя пара не получила максимальный бал, но в комментариях в соцсети артистки настоящий фурор. Более того, судя по комментариям, у украинской певицы появились и польские фанаты.

"Пасодобль – done. Он принес нам 30 баллов от жюри. Идём дальше. Надеемся еще долго вас удивлять в эфирах", - подписала видео Джамала.

"Это было невероятно", "Вот сила движений, аж через видео подбрасывает. Вы молодцы. Держимся, Украина!", "Фантастика. Невероятные", "Невероятно! Гордимся", "Очень красиво! Вы неотразимы!", "Браво!", "Вы невероятны и неотразимы! Танец очаровательный! Супер!", "Какая Вы молодец", "Гордимся", "Не знаю откуда у тебя столько силы! Гордимся!", "Невероятное исполнение!", "В зале были такие громкие аплодисменты. Так держать! Пасодобль удался!", "Наша гордость", "Как же было красиво. Огненный танец. Вы невероятны. Всё будет Украина. Спасибо, Польша", - пишут в комментариях.

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