Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася зворушливими кадрами з маленьким сином, який відзначає свій перший ювілей – йому виповнилося вже 5 років.
Так, на одне із фото – перше, яке було зроблено після народження дитини. На ньому Наталка приклала новонародженого сина до грудей, а тим часом на неї ніжно дивиться чоловік Андрій Федінчик. Також є інші фото з пологового будинку, і після виписки, на яких можна побачити втомлених молодих батьків у перші місяці після народження малюка.
У підписі до публікації Денисенко зворушливо привітала маленького Андрія з його днем народження: "5 років нашому Андрійку. Які ми щасливі що у нас є цей неймовірний синочок. Дуже люблю це перше фото, ми з @andreyfedinchik такі щасливі, ще не знаємо які безсонні ночі на нас чекають (на останніх фото в каруселі все зрозуміло). Андрюшка Федінчик молодший - це дитина чистого кохання, ми так його чекали. Напевно тому він такий ласкавий, ніжний і так відкрито проявляє і до нас свою любов. Хоч цей хлопчик з неабияким характером. Синочок, ми так сильно любимо тебе, ми так раді що ти є у нас, хай ти будеш найщасливішим, здоровим, хай тебе завжди супроводжує гарна вдача та світла доля, під мирним небом".
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