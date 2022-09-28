Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными кадрами с маленьким сыном, который отмечает свой первый юбилей – ему исполнилось уже 5 лет.

Так, на одно из фото – первое, которое было сделано после рождения ребенка. На нем Наталка приложила новорожденного сына к груди, а в это время на нее нежно смотрит муж Андрей Фединчик. Также есть другие фото из роддома, и после выписки, на которых можно увидеть уставших молодых родителей в первые месяцы после рождения малыша.

В подписи к публикации Денисенко трогательно поздравила маленького Андрея с его днем рождения: "5 лет нашему Андрюше. Как мы счастливы что у нас есть этот невероятный сынишка. Очень люблю это первое фото, мы с @andreyfedinchik так счастливы, еще не знаем какие бессонные ночи нас ждут (на последних фото в карусели все понятно). Андрюшка Фединчик младший – это ребенок чистой любви, мы так его ждали. Наверное, поэтому он так ласков, нежен и так открыто проявляет и к нам свою любовь. Хоть этот мальчик с незаурядным характером. Сыночек, мы так сильно любим тебя, мы так рады, что ты у нас, пусть ты будешь самым счастливым, здоровым, пусть тебя всегда сопровождает удача и светлая судьба, под мирным небом".

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