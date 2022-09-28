Зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія 8 серпня вдруге стала матір'ю. У артистки народився син Матвій. Хлопчик народився в Грузії, куди артистка поїхала два місяці тому. У "Сніданку з 1+1" артистка розповіла, з якими труднощами зіткнулася після народження малюка за кордоном.

Матвію вже два місяці, сім'я вже готова повертатися додому, але оформлення документів – справа копітка. З цим виникли деякі труднощі та метушня.

Як зізналася Віра Кекелія, найскладніше виявилося попереду – процес отримання документів в українському посольстві.

"Коли я прийшла до посольства України в Грузії, мені потрібно було підтвердити, що Матвій громадянин України, народжений у Грузії. І ось на цей документ ми чекали місяць у Грузії. І після того, як у вас є цей папірець, ви вже можете ставати в чергу на отримання паспорта, але наразі черга вже закрита до грудня цього року", - розповіла вона.

Варто зазначити, що до Тбілісі Віра Кекелія емігрувала тимчасово разом із дворічним сином Іваном та батьками, які жили у Харкові, — сім'я тікала від війни. А головне, щоб у безпеці народився син Матвій.

Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" показала синочка, який народився кілька днів тому.

Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" Кекелія стала вдруге мамою, перші подробиці.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого Кварталу" поділилася важливою новиною про свою сім'ю.



