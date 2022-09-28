Звзда "Женского квартала" Вера Кекелия 8 августа во второй раз стала матерью. У артистки родился сын Матвей. Мальчик появился на свет в Грузии, куда артистка уехала два месяца назад. В "Сніданку з 1+1" артистка рассказала, с какими трудностями столкнулась после рождения малыша за границей.

Матвею уже два месяца, семья уже готова возвращаться домой, но оформление документов – дело кропотливое. С этим возникли некоторые трудности и возня.

Как призналась Вера Кекелия, сложнее всего оказалось впереди – процесс получения документов в украинском посольстве.

"Когда я пришла в посольство Украины в Грузии, мне нужно было подтвердить, что Матвей гражданин Украины, рожденный в Грузии. И вот этот документ мы ждали месяц в Грузии. И после того, как у вас есть эта бумажка, вы уже можете становиться в очередь на получение паспорта, но в настоящее время очередь уже закрыта до декабря этого года", — рассказала она.

Стоит отметить, что в Тбилиси Вера Кекелия эмигрировала временно вместе с двухлетним сыном Иваном и родителями, жившими в Харькове, — семья убегала от войны. А главное, чтобы в безопасности появился на свет сын Матвей.

Напомним, что звезда "Женского квартала" показала сыночка, который родился несколько дней назад.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Кекелия стала второй раз мамой, первые подробности.

Также Politeka писала, что звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье.



