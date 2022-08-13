Як пише Politeka.net, Віра Кекелія - відома українська співачка та зірка "Жіночого кварталу". Зірка одружена з Романом Дудою, фіналістом "Голос країни-7". У 2020 році у пари народився первісток - син Іван. А днями Кекелія оголосила про те, що народила другого сина. Зірка з цього приводу опублікувала зворушливий пост у своєму блозі.
"Дякую Всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую Всесвіту, що у мене є сім'я, в якій всі живі і здорові. Дякую Всесвіту, що я маю неймовірних друзів і подругу, яка постійно на зв'язку і якимось чином, перебуваючи в кілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні знімки;))))", - написала була Кекелія.
А цього разу Віра опублікувала фотографію, де тримала малюка на руках. Зірка поділилася знімком у своєму сторісі Інстаграм.
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Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Кекелія стала вдруге мамою, перші подробиці
А ще Politeka писала, що зірка "Жіночого Кварталу" поділилася важливою новиною про свою родину .
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" перетворилася на молоду копію Мадонни.