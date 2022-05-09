Як повідомляє Politeka.net, зірка "Жіночого Кварталу" опублікувала у своєму Instagram важливий пост. У ньому вона повідомила про те, що чекає другу дитину.

"У цей непростий час, Всесвіт нам подарував прекрасну можливість – вдруге стати батьками! Мені дуже важко підбирати слова, адже в моєму серці зараз панує і любов і смуток одночасно. Звичайно, життя триває і як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цьому моменту. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає у всьому світі!",- написала Кекелія.

Вона поділилася знімками, на яких позувала в полі з уже помітно виріс животиком. На фото поруч з нею були чоловік і маленький син.

У коментарях друзі, колеги і шанувальники навперебій вітають артистку.

Відзначимо, що Кекелія одружена з музикантом Романом Дудою. У 2020 році у пари народився первісток. Хлопчика назвали Іваном.

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