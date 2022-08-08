Як пише Politeka.net , Віра Кекелія - відома українська співачка та зірка "Жіночого кварталу". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де активно веде сторінку і ділиться з фанами не тільки творчістю, а й особистими кадрами.
"Ось ми й зустрілися. Ще один красивий і мужній чоловік приєднався до нашої родини;)
Дякую Всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую Всесвіту, що в мене є сім'я, в якій всі живі та здорові. Дякую Всесвіту, що я маю неймовірних друзів і подругу, яка постійно на зв'язку і якимось чином, перебуваючи за кілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні знімки;))))
Люблю і обожнюю", - написала Віра у блозі.
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Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Це просто неймовірні знімки. Ще раз вітаю", "Вірюсь, вітаю, ви такі красиві, хочеться вас обійняти та зацілувати", "Веруська, наша сім'я стала цього року більше завдяки!)) Дякую, що ви у нас є! Люблю всім серцем", "Вітаю! Нехай росте у мирній Україні))".
Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" поділилася важливою новиною про свою родину .
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" перетворилася на молоду копію Мадонни.
А ще Politeka писала, що Каменських, Єфросиніна, Кекелія з "Жіночого кварталу" та інші показали, на що йдуть заради схуднення