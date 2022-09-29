Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель та актриса Емілі Ратаковські зі скандалом розлучилася з чоловіком, який зраджував їй досить часто і вже не приховував цього. Після цього модель стала показувати в Інстаграм, як активно працює над собою та не ховає засмаглі форми.
За словами самого чоловіка знаменитості, йому не подобалося, що вона виставляє себе напоказ і він цим був незадоволений. Такі виправдання не оцінили ані колеги, ані шанувальники знаменитості.
У маленькому кольоровому купальнику Емілі тим часом активно веселиться на пляжі і не засмучується після скандалу:
«Зі святом Рош а-Шана емрата тебе; 😍сумую за тобою!!; Ти наймиліша людина ❤️; Мода – це форма мистецтва, а сутність мистецтва – свобода; Чувак позаду тебе забуває доглянути свою дитину 😂; ти взагалі їж? - пишуть у мережі.
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Також у рамках рекламної зйомки для модного будинку Версаче Емілі сяяла в шкіряному костюмі, підкреслюючи привабливість з новим міні. Акуратний макіяж і відсутність зачіски надали Емілі живішого вигляду:
Так вдячна за те, що стала частиною ще одного неймовірного моменту @versace. Дякую @donatella_versace, ти королева! 🫶🖤» - пише Емілі.
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