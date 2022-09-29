Популярная модель Эмили Ратаковски привлекла слишком много внимания на пляже во время отдыха.

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски со скандалом развелась с мужем, который изменял ей довольно часто и уже не скрывал этого. После этого модель стала показывать в Инстаграм, как активно работает над собой и не прячет загорелые формы.

По словам самого мужа знаменитости, ему не нравилось, что она выставляет себя напоказ и он был этим недоволен. Такие оправдания не оценили ни коллеги, ни поклонники знаменитости.

В маленьком цветастом купальнике Эмили тем временем активно веселится на пляже и не печалится после скандала:

«С праздником Рош а-Шана емрата тебя; 😍скучаю по тебе!!; Ты самый милый человек ❤️; Мода — это форма искусства, а сущность искусства — свобода; Чувак позади тебя забывает присмотреть за своим ребенком 😂; ты вообще ешь?» - пишут в сети.

Также в рамках рекламной съемки для модного дома Версаче Эмили блистала в кожаном костюме, подчеркивая превлекательность с новеньким мини. Аккуратный макияж и отсутствие прически придали Эмили более живой вид:

«Так благодарна за то, что стала частью еще одного невероятного момента @versace. Спасибо @donatella_versace, ты королева! 🫶🖤» -пишет Эмили.

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