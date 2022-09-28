Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка з початку війни деякий час мовчала, а згодом почала активно висловлюватися на підтримку України та рідного дому, продовжує писати в Інстаграм. Співачка цього разу висловилася про те, що робить зараз на допомогу.
«Через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я відкрила місце допомоги, де вже протягом 4-х місяців спільно з командою висококваліфікованих психологів ми допомагаємо людям, які постраждали від військових дій. Наша допомога була і продовжує бути різною: як матеріальною, так і психологічною», - висловилася Лобода.
Вона додала, що пишається допомогою та результатами, які за цей час показав центр.
«Сьогодні я хочу особисто познайомити вас із нашими професійними психологами та озвучити відповіді на ключові запити, з якими зараз стикаються українці по всьому світу» - висловилася Світлана.
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