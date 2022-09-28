Известная певица Светлана Лобода высказалась о том, зачем ей понадобилась работа с психологом.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая с начала войны некоторое время молчала, а затем начала активно высказываться в поддержку Украины и родного дома, продолжает писать в Инстаграм. Певица в этот раз высказалась о том, что делает сейчас для помощи.

«Через три месяца после полномасштабного вторжения России в Украину, я открыла место помощи, где уже в течение 4-х месяцев совместно с командой высококвалифицированных психологов, мы помогаем людям, пострадавшим от военных действий. Наша помощь была и продолжает быть разной: как материальной, так и психологической» - высказалась Лобода.

Она добавила, что гордится помощью и результатами, которые за это время показал центр.

«Сегодня я хочу лично познакомить вас с нашими профессиональными психологами и озвучить ответы на ключевые запросы, с которыми сейчас сталкиваются украинцы по всему миру» - высказалась Светлана.

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