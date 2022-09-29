Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та допомагала на волонтерській кухні у перші місяці російського вторгнення, продовжує займатися волонтерством та бере участь у благодійних ініціативах. А цього разу у своєму Instagram зірка знову опублікувала жаркі кадри, якими лоскотала нерви шанувальників.

Так, на нових фотографіях Дашу знято у своїй спальні і не тільки, як видно, вона приміряла кілька образів. На одному зі знімків вона з укладанням та гарним макіяжем прилягла на ліжку у ніжному атласному халатику. На ще одному фото зірка постановки на тлі осіннього пейзажу з рушником на голові та келихом у руках. Не обійшлося і без кадру з її улюбленцями - тут співачка в затишному домашньому костюмі ніжиться в ліжку з милим песиком.

У підписі до публікації Астаф'єва розповіла: "Моя осінь тепла і з бажанням цінувати та зберегти у спогадах щодня. Завдяки … почуваюся найбільшим романтиком". Шанувальники відразу почали обговорювати нові знімки знаменитості: "Моя найкрасивіша Даша", "Шикарної краси жінка", "Красива дуже", "Яка жіночність!", "Як завжди, дуже красива і неперевершена", "Вау", "Вогонь", "Ну розкішна", "Це незаконно бути настільки гарною".

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