Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и помогала на волонтерской кухне в первые месяцы российского вторжения, продолжает заниматься волонтерством и принимает участие в благотворительных инициативах. А в этот раз в своем Instagram звезда снова опубликовала жаркие кадры, которыми пощекотала нервы поклонников.

Так, на новых фотографиях Даша запечатлена в своей спальне и не только, как видно, она примерила несколько образов. На одном из снимков она с укладкой и красивым макияжем прилегла на кровати в нежном атласном халатике. На еще одном фото звезда позирует на фоне осеннего пейзажа с полотенцем на голове и бокалом в руках. Не обошлось и без кадра с ее любимцами – здесь певица в уютном домашнем костюмчике нежится в кровати с милым песиком.

В подписи к публикации Астафьева рассказала: "Моя осень теплая и с желанием ценить и сохранить в воспоминаниях каждый день. Благодаря … чувствую себя величайшим романтиком". Поклонники тут же принялись обсуждать новые снимки знаменитости: "Моя самая красивая Даша", "Шикарной красоты женщина", "Красивая очень", "Какая женственность!", "Как всегда, очень красивая и непревзойденная", "Вау", "Огонь", "Ну роскошная", "Это незаконно быть столь красивой".

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