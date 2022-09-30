Популярна виконавиця Дженніфер Лопес завжди любила привертати увагу до себе особливо строкатим вбранням.

До народження дітей Лопес і раніше любила робити акценти на фігуру, наголошувати на своїх формах і не соромилася ними хвалитися. Артистка всіляко показувала неоднозначні образи на сцені також, щоб отримати більший резонанс - яскраве пір'я, блискітки чи коротенькі костюми.

Фанати вирішили згадати, як виглядала Дженніфер в одному з образів, що найбільш запам'ятовуються, на концерті і нагадали про її зухвалі танці.

«Цей погляд кричить 🔥💙 Пуерто-Ріко, 2001 р.» - сказано у підписі під кадрами.

У мережі відреагували: «Наша яскрава дива 🔥; Я думаю це справжній вогонь 🔥😍😍; Ого, фото такі класні 😍😍🔥; Вау добре. Мені потрібне повітря 😍; Супер ❤; Бомба, що руйнує серця і пестить душу; Ви перетворюєте Яд на 🍯».

До цього 53-річна Дженніфер Лопес вирішила відсвяткувати несподіваний ювілей - 20 років з моменту виходу її культової пісні, яка свого часу наробила багато галасу серед колег та шанувальників. Випущено сингл та кліп були восени 2002 року.

У ній розповідається про те, що, незважаючи на гроші та діаманти, які тепер є у Лопес, вона все те ж звичайне дівчисько з району і не забула про це і пам'ятає своє коріння.

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