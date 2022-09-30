До рождения детей Лопес и раньше любила делать акценты на фигуру, подчеркивать свои формы и не стеснялась ими хвастаться. Артистка всячески показывала неоднозначные образы на сцене также, чтобы получить больший резонанс - яркие перья, блестки или коротенькие костюмы.
Фанаты решили вспомнить, как выглядела Дженнифер в одном из самых запоминающихся образов на концерте и напомнили о ее дерзких танцах.
«Этот взгляд кричит 🔥💙Пуэрто-Рико, 2001 г.» - сказано в подписи под кадрами.
В сети отреагировали: «Наша яркая дива🔥;Я думаю это настоящий огонь🔥😍😍; Ого, фото такие классные 😍😍🔥; Вау хорошо. Мне нужен воздух 😍; Супер ❤; Бомба, разрушающая сердца и ласкающая душу; Вы превращаете Яд в 🍯».
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До этого 53-летняя Дженнифер Лопес решила отпраздновать неожиданный юбилей - 20 лет с момента выхода ее культовой песни, которая в свое время наделала много шума среди коллег и поклонников. Выпущен сингл и клип были осенью 2002 года.
В ней рассказывается о том, что, несмотря на деньги и бриллианты, которые теперь есть у Лопес, она все та же обычная девчонка с района и не забыла об этом и помнит свои корни.
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