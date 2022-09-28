Модель, колишня гімнастка та переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова розповіла про важливу допомогу з українцями.

Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова після розставання з Максом Михайлюком почала активно вести блог і змогла прославитися, дівчина займається своїм розвитком та інколи проводить свої марафони. Раніше Ульянова була майстром спорту з гімнастики, тому допомагає дівчатам здобути шпагат мрії

На цей раз дівчина здивувала досягненням завдяки своєму марафону, їй вдалося зібрати ксмічну суму з українцями та відправити її до фонду допомоги Притули.

«212 ТИСЯЧ ГРИВЕН ДЛЯ ВСУ! 😍 Ми зробили це разом! Дуже дякую всім, хто приєднався. І тішуся, що змогла віддячити вам за вашу доброту та свідому позицію. 🙏🏻

Усі гроші я вирішила передати до фонду Сергія Притули. Впевнена, він точно придбає те, що зараз найнеобхідніше для наших воїнів. Разом наближаємо перемогу! Слава Україні! 🇺🇦» - поділилася Даша із фанатами.

У мережі підтримали:

«Пишаюся 😍👏; Розумничка!😍❤️; Круто❤️; Дякую за твою колосальну роботу на марафоні! За добре серце та любов до України! Як приклад для багатьох! Молодець 💙💛🇺🇦Слава Україні 🇺🇦💙; Даша, ти молодець! Усі марафони з тобою. Цей особливий 👏; Крутяш!))».

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