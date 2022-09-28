Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова после расставания с Максом Михайлюком начала активно вести блог и смогла прославиться, девушка занимается своим развитием и иногда проводит свои марафоны. Ранее Ульянова была мастером спорта по гимнастике, поэтому помогает девушкам получить шпагат мечты
В этот раз девушка изумила достижением благодаря своему марафону, ей удалось собрать ксмическую сумму с украинцами и отправить ее в фонд помощи Притулы.
«212 ТЫСЯЧ ГРИВЕН ДЛЯ ВСУ!!! 😍 Мы сделали это вместе! Большое спасибо всем, кто присоединился. И радуюсь, что смогла отблагодарить вас за вашу доброту и сознательную позицию. 🙏🏻
Все деньги я решила передать в фонд Сергея Притулы. Уверена, он точно купит то, что сейчас самое необходимое для наших воинов. Вместе приближаем победу! Слава Украине! 🇺🇦» - поделилась Даша с фанатами.
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В сети поддержали:
«Горжусь 😍👏; Умничка!😍❤️; Круто❤️; Спасибо за твою колоссальную работу на марафоне! За доброе сердце и любовь к Украине! В качестве примера для многих!!!; Молодец💙💛🇺🇦Слава Украине 🇺🇦💙; Даша, ты молодец! Все марафоны с тобой. Этот особенный 👏; Крутяш!))».
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