Актриса Ганна Саліванчук вже довгий час одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим і часто розповідає про їхніх дітей.

Як відомо, популярна артистка разом із чоловіком виховує двох дітей. У 2015 році у Саліванчук та Божкова народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Ганна часто намагається розповісти про свої будні без прикрас, тому розповідає також і про те, як діти хворіють.

«Наразі вам покажу дренажний масаж, який дуже допомагає дітям відкашлятися. Дренажний масаж - це специфічний вид масажу, який застосовується для загального оздоровлення організму. Нам сказали, що бронхіт.

Техніка проведення цього масажу дуже проста, але дренажний масаж протипоказаний дітям віком до шести місяців. Коли хворіє дитина, батьки завжди намагаються знайти оптимальне рішення для її лікування. Щоб якнайменше ліків і якнайбільше користі» - висловилася Ганна.

Також артистка поділилася з шанувальницями порадами, як виховати успішну дитину.

"Психологи вважають, що існує багато способів зробити дитину успішною з дитинства, зазначаючи, що більшість із цих лайфхаків зводяться до поведінки, способу життя та мислення батьків", - пише Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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