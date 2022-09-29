Актриса Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым и часто рассказывает об их детях.

Как известно, популярная артистка вместе с супругом воспитывает двоих детей. В 2015 году у Саливанчук и Божкова родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Анна часто старается рассказать о своих буднях без прикрас, поэтому рассказывает также и о том, как дети болеют.

«Сейчас вам покажу дренажный массаж, который очень помогает детям откашляться. Дренажный массаж – это специфический вид массажа, что применяется для общего оздоровления организма. Нам сказали, что бронхит.

Техника проведения этого массажа очень простая, но дренажный массаж противопоказан детям до шести месяцев. Когда болеет ребенок, родители всегда стараются найти оптимальное решение для его лечения. Чтобы как можно меньше лекарств и как можно больше пользы» - высказалась Анна.

Также артистка поделилась с поклонницами советами, как воспитать успешного ребенка.

"Психологи считают, что существует много способов сделать ребенка успешным с детства, отмечая, что большинство из этих лайфхаков сводятся к поведению, образу жизни и мышлению родителей", — пишет Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.