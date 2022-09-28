Відома телеведуча Марічка Падалко прокоментувала успіхи ЗСУ та істерики окупантів із пропагандистами на фоні.

Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка щовечора розповідає про найгучніші новини для шанувальників, вирішила представити нову добірку.

Після того, як українські воїни підняли наш прапор у звільненому селі Новоселівка Донецької області, стало відомо про успішний наступ ЗСУ у напрямку Луганської області.

«Сталінське «ні кроку назад», яким керуються окупанти в Лимані, з кожним днем ​​збільшує ймовірність повного розгрому угрупування росіян, що засіло в цьому донбаському містечку. Тож ситуацію, як зображено на карті станом на даний момент, бачить австрійський військовий аналітик Том Купер» - поділилася Падалко.

Вона додала, що Росія далі втрачає захоплені території України, наповню вже верещать головний російський пропагандист.

Також стали відомі прогнози, за яких закінчиться війна та названі умови:

"Війна закінчиться через 3-3,5 місяці після звільнення Луганська або Донецька" - вважає радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Тим часом у окупантів автобуси й надалі рушають із мобілізованими у різних регіонах росії, і деякі родичі цих потенційних смертників вже на межі нервового зриву (відео 5).

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