Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка щовечора розповідає про найгучніші новини для шанувальників, вирішила представити нову добірку.
Після того, як українські воїни підняли наш прапор у звільненому селі Новоселівка Донецької області, стало відомо про успішний наступ ЗСУ у напрямку Луганської області.
«Сталінське «ні кроку назад», яким керуються окупанти в Лимані, з кожним днем збільшує ймовірність повного розгрому угрупування росіян, що засіло в цьому донбаському містечку. Тож ситуацію, як зображено на карті станом на даний момент, бачить австрійський військовий аналітик Том Купер» - поділилася Падалко.
Вона додала, що Росія далі втрачає захоплені території України, наповню вже верещать головний російський пропагандист.
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Також стали відомі прогнози, за яких закінчиться війна та названі умови:
"Війна закінчиться через 3-3,5 місяці після звільнення Луганська або Донецька" - вважає радник глави офісу президента Михайло Подоляк.
Тим часом у окупантів автобуси й надалі рушають із мобілізованими у різних регіонах росії, і деякі родичі цих потенційних смертників вже на межі нервового зриву (відео 5).
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