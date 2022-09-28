Известная телеведущая Маричка Падалко прокомментировала успехи ВСУ и истерики оккупантов с пропагандистами на фоне.

Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко, которая каждый вечер рассказывает о самых громких новостях для поклонников, решила представить новую подборку.

После того, как украинские воины подняли наш флаг в освобожденном селе Новоселовка Донецкой области, стало известно об успешном наступлении ВСУ в направлении Луганской области.

«Сталинское «ни шагу назад», которым руководствуются оккупанты в Лимане, с каждым днем ​​увеличивает вероятность полного разгрома засевшей в этом донбасском городке группировки россиян. Так ситуацию, как изображено на карте по состоянию на данный момент, видит австрийский военный аналитик Том Купер» - поделилась Падалко.

Она добавила, о том, что Россия дальше теряет захваченные территории Украины, наполную уже визжит главный российский пропагандист.

Также стали известны прогнозы, при которых закончится война и названы условия:

«Война закончится через 3-3,5 месяца после увольнения Луганска или Донецка» - считает советник главы офиса президента Михаил Подоляк .

Тем временем у оккупантов автобусы и дальше трогаются с мобилизованными в разных регионах россии, и некоторые родственники этих потенциальных смертников уже на грани нервного срыва (видео 5).

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