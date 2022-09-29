Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка кілька років тому стала переможницею шоу "Танці зі зірками". А після цього знаменитість пішла на проект "Холостячка", де вирішила знайти кохання. На шоу Ксенія обрала переможцем гумориста Олександра Еллерта, але збудувати відносини парі зрештою не вдалося. А нещодавно зірка попросила, щоб ім'я Олександра не згадували поряд із нею. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу знаменитість поділилася фотографією із гримерки, де вона готувалася до зйомки. Зірка у сукні сиділа на стільці і задерла ноги, розставивши їх. Як можна побачити, фахівці працювали з ногами знаменитості.

"Ліду поважали навіть за камерами", – написала зірка під публікацією.

Повідомлялося, що Ксенія Мішина із сином з'явилася на червоній доріжці.

"День незалежності України! Моя країна, яка мене народила, виростила та здійснила багато моїх мрій. І де б я не була я завжди пишаюся тим, що я українка. Дякую тобі, моя країно, за всі мої успіхи, перемоги, червоні доріжки та людей, що стоять за тебе муром!", - написала зірка.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина висловилася, хто їй увесь час псує та дряпає колеса.

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